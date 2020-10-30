法院宣判駁回求償案後，環團人士與在地的3名鄉親舉牌呼口號，法扶律師詹順貴（中）說明非上訴不可的原因。（周麗蘭攝）

向六輕廠區內5家公司求償的林姓麥寮鄉民（右一）親自聆判，聽到法院宣判駁回不表示看法，持手拿牌呼口號「六輕汙染害人致命」。（周麗蘭攝）

首樁由律師團協助罹癌與呼吸道疾病居民對六輕提起民事損害賠償820多萬元、3980萬元案，雲林地方法院30日宣判駁回，理由是「難以認定因果關係存在」。法律扶助律師詹順貴表示，遺憾、非常不服氣，非上訴不可。

2015年間麥寮鄉林姓女士罹癌過世後，2名兒子2018年向六輕提起民事訴訟對六輕廠區內的5家公司（台塑、台塑石化、台化、南亞、麥電）求償820多萬元。2019年法律扶助基金會成立「六輕空污受害者法律扶助專案」，律師團承接林女案，同時追加麥寮鄉、台西鄉罹患呼吸道疾病的40名民眾為本案共同原告，再求償3980萬元。

雲林地方法院30日下午宣判，3名法扶律師、環團人士到場聆判，到場的3名鄉民其中之一是林女士的兒子。審判長宣判駁回，律師團臉色沉重走出法庭，林男未發表意見。

審判長表示，空汙是肺炎危險因子之一，但參酌國健署資料雲林縣各鄉鎮癌症死亡、肺癌死亡資料，以及環保署監測資料，審酌汙染最接近的是六輕員工，罹癌比例並未異常高。

審判長指出，詹長權教授的報告對原告有利，但並非是林女士罹患癌症的鑑定報告，林女生前並未抽血或採尿檢驗，是否有毒致癌物或其他空氣汙染物之殘餘，與五家公司排放的空汙無客觀的醫療數據或鑑定報告可資認定，難認有據，故駁回請求賠償，20日內可上訴。

至於42人集體提出訴訟之案件，程序上不合法，並無實質審理，依法駁回起訴，原告最高可上訴至二審。

律師代表詹順貴表示，對當事人很抱歉，也對這樣的判決不服氣，法官提到距離污染源最近的六輕員工沒有比較偏高的病史，台塑集團律師基於個資的理由並沒有提出任何事證，為何法院可以採納？法官承認空汙得到病症的舉證責任與因果關係相對困難，為何不接受傳訊大量專業人士到庭論證與解說的申請？令律師團非常不解，也是非上訴不可的理由。

今日宣判的其實是六輕公害訴訟案的第二案，第一案是75名台西鄉民在2015年向六輕廠區五家公司，集體提出因六輕空汙所造成的民事損害排賠償案（雲林地院104年度公字第1號），求償7000多萬元，還在審理中。

(中時 )