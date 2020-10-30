有鑒於中國大陸的海軍力量不斷擴張，美海軍部長布瑞斯威特呼籲華府應擴大海軍規模。除思索海軍在近岸作戰的角色外，仍不可忘記對深水的承諾，並大量興建小型水面戰艦。甚至，成立「聯合打擊巡防艦計畫」，與全球各地盟友互通有無。

「美國海軍學會新聞網」(USNI)28日報導，布瑞斯威特認為當美國深陷阿富汗與伊拉克泥淖時，北京卻默默地擴張自身影響力，特別是解放軍海軍。

布瑞威斯特指出，大陸不斷擴張海上勢力，已引起美方得注意。因此，美海軍將目光重新移回近岸作戰，思索自身應扮演何種角色。然而，「我們卻忘記對深水的承諾，因此落後在中共之後。我們必須迎頭趕上。」

話鋒一轉，他也補充日前美國防部長艾斯培(Mark Esper)提出的「2045戰鬥部隊」建軍計畫，進一步說明海軍對未來建軍的構想。

布瑞威斯特則表示，海軍除購買20艘「星座級」導引飛彈巡防艦外，還計畫興建更多此款巡防艦。

相較於2016年艦隊計畫的50艘小型水面戰艦，布瑞威斯特認為「我們尋求建造60到70艘小型水面戰艦」，「這些性能高而精密的武器載台，能投射海權於全球各地」。

他也大膽的建議，「既然美國與北約盟友有聯合打擊機計畫」，「那為何不能成立聯合打擊巡防艦計畫」，「藉由成立平台並提供小型水面戰艦給美國在全球的盟友與夥伴」。

此外，他也建議艦造6艘輕型航空母艦，以做為無人機的載台。二戰期間，美軍贏得大西洋戰爭就是靠小型航艦(CVL)的支援。其讓美軍面對德國U艇威脅也能享有優勢。相較於這段歷史，現今俄國的潛艦更能挑戰美軍。透過將打擊群安置於威脅所在之處，或許可帶來改變。

至於額外造艦的預算從何而來，海軍還有前任部長莫德里留下的480億美元(約新台幣1.399兆元)。布瑞威斯特強調會努力開源節流，並估計海軍多個單位仍可將營運費用節撙10%至15%。

他強調，「自由對您來說代價為何？海軍一定負擔得起，我們也不得不做出艱難的決擇」。

目前「2045戰鬥部隊」仍擱置在「管理預算局」而尚未批准。依據該計劃，海軍將擴增艦艇數至500艘，幾乎是現有數量的2倍；其中，核攻擊潛艦為70至80艘，航艦則為8至11艘。

(中時新聞網)