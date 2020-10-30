台南六甲老屋居廣居第5代子孫陳貞慧成立六甲樂說人團隊，以六甲特色自創多首音樂歌謠。（劉秀芬攝）

台南市六甲區公所社造團隊透過踏查及蒐集資料，記錄在地老屋樣貌出版成書；六甲老屋居廣居後代子孫成立的「六甲樂說人團隊」，透過田野調查找出引人共鳴的故事，自創多首樂曲，30日一起於居廣居前舉行發表會，希望能發揚六甲人文特色，不僅能吸引遊客觀光，同時讓鄉親更認識自己的家鄉歷史。

六甲區區長陳啟榮表示，公所近年為了推廣文化觀光，吸引外來客的駐足，有計畫地逐一調查區內歷史老屋，為老屋製作明信片贈送外地遊子，讓他們知道家鄉文史發展動態，同時製作老屋觀光地圖，吸引愛好懷舊旅遊人士造訪，最後更將訪查集結成書出版。

此次出版《老屋風華》專書，介紹在地最具代表性之15間老屋，包括有96年歷史的毛昭川醫師老宅，建造至今已93年的陳家古厝居廣居，還有大法官蘇俊雄故居、南六企業董事長黃清山老宅，書中更收錄相關照片，採訪在地人士，圖文並茂的帶入老屋與數代人的記憶。

陳家古厝居廣居是前六甲國小校長陳天賜父親陳分所建，最大特徵是入口門樓燕尾造型相當特殊，圍牆內外均有青釉琉璃窗與大型貼花彩花磁磚。由於古厝曾多年無人居住而遭竊、破損，2013年市府文化局補助50萬元、陳家人自籌1300萬整修，5年前陳天賜孫女陳香吟更成立手鼓社團，開放場地供在地居民學手鼓。

陳天賜孫女陳香吟、陳貞慧姊妹去年更成立六甲樂說人團隊，大家一起學直笛、手鼓，蒐集在地文史特色變成音樂劇本，到關懷據點、幼兒園表演，30日同時也發團員自創的音樂故事，唱出六甲的洋菇產業發展史，邀請鄉親加入團隊，藉著音樂表演一起推廣發揚在地文史特色。

(中時 )