強烈颱風天鵝的路徑潛勢預報圖。（中央氣象局）

目前太平洋地區有2個颱風，一是強烈颱風天鵝，現在威力仍在增強中，另一是輕度颱風閃電，未來應關注是否對台灣造成影響。氣象局長鄭明典今（30）日表示，天鵝是一快速成長的強颱。從最新氣象圖已可看到清晰颱風眼，可以想見未來的破壞力不可小覷。

鄭明典在個人臉書上說，強烈颱風天鵝是一快速增強的颱風，因此要留個紀錄！從曝光的氣象圖可清晰看到它的颱風眼。底下網友吃驚問道，天鵝「增強速度也太快，不是昨天才形成嗎？」

台灣颱風論壇粉專也表示，天鵝颱風呈現猛爆增強，升格今年第二個強烈颱風，它的路徑開始往西南西掉下去，將直驅菲律賓。有網友直指，「天鵝有機會再創高峰，超級颱風，環境太優了」。

天我是今年編號第19號的颱風，其生成速度超快，昨天上午8時才生成，到今天下午2時已變強颱。根據氣象局資料，天鵝下午2時的中心位置在北緯16.4度，東經131.6度，以每小時14公里速度，向西南西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

(中時新聞網)