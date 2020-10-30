中天面臨換照審查，桃園市議員黃敬平30日參加中天戶外開講，他批評中央，指中天有三大罪，不受控制、不造神、不反中。批民進黨政府就是「順我者昌、逆我者亡」，中天天天報打疫苗要排隊，不跟著人家報指揮官唱歌，不造神，才會被打壓。

黃敬平說，行政院長蘇貞昌曾罵NCC前主委，是誰都不想管，誰也管不動，就把詹前主委罵跑，這就證明獨立行使職權的機關，可以被罵跑。他表示，過去十年，NCC裁罰案例，多半有兩種，違反節目分級、兒少法、性侵害防治，還有廣告，問題是2018年底，民進黨大敗後民進黨透過NCC作為工具，裁罰7件，中天就有5件，都不是那兩種，而是政治新聞、政論節目。他批，這不是言論審查嗎？

黃又說，還有很好笑的是，中天電視台創下中華民國電視台，政論節目來賓講的言論NCC不喜歡開罰電視台的案例。他痛批，這就是政治審查、言論審查。

黃說，中天新聞有錯，錯在政治不正確，他認為，中天有三大罪，不聽話、不造神、不反中。他解釋，不聽話就是不受控制。而不照神，就是人家都在不要逆時中，天天報打疫苗也要排隊，但你想看到指揮官去唱歌，說他將來選台北市長嗎？中天不跟著造神，才會被打壓。

我不反中部分，他說，中天強調兩岸和平，不反中，但不代表中國大陸有錯我們不講，中天也會報大陸有豆腐渣工程，「說舔共，中天沒資格啦！」

(中時 )