韓瑜IG無奈駁謠言。(取自韓瑜IG)

40歲本土劇女神韓瑜，近日忙拍8點檔《天之驕女》，今(30日)卻有媒體報導，指業界瘋傳她因投資失利，向地下錢莊借錢高達2千萬。稍早韓瑜澄清自己真的沒借過錢，也懷疑是遭人冒名借錢，之後更藉著IG限時動態，抒發無奈心情。

業界近日瘋傳韓瑜因投資失利，一度被逼急了，本人還親自跑到地下錢莊借錢，據傳金額高達2000萬，連身旁親友、工作人員及電視台都聽聞此事，還有人主動表示願意借錢給韓瑜。

不過韓瑜稍早也向媒體否認欠債一事，強調自己從來沒借過錢，也沒有投資失利，更不排除是遭人冒名借款，已請經紀公司代為調查。而她剛剛也在IG無奈寫下：「人在家中坐，禍從天上來。」

另外，韓瑜經紀人也向《中時》回應這起烏龍事件，稱大概從2、3個月前開始聽到傳聞，一開始版本是「韓瑜缺錢」，甚至近期版本變「韓瑜已經跟4、5家地下錢莊借錢，每家500萬起跳」，甚至地下錢莊有本「缺錢藝人名單」，上頭還有韓瑜的名字。

隨著謠言越傳越烈，有地下錢莊同業間聽聞後，認為韓瑜現在有在拍《天之驕女》，on檔戲收入穩定還的起錢，還紛紛來問韓瑜的電話，有意願借錢給她，一路問到電視台、製作單位，也傳到經紀人耳裡，讓經紀人很傻眼，直呼怎麼可能欠錢，因為太多人來問，逼得韓瑜不得不出面作出澄清。她將請經紀公司代為查詢，若真有人冒用她的名義在外借錢，不排除提告走法律程序。

其實韓瑜2015年結束與孫協志4年婚姻，離婚原因眾說紛紜，還一度傳出韓瑜為支持孫協志開設經紀公司，出錢又出力，連戶頭2000萬的積蓄都燒光，成為壓垮兩人婚姻的導火線。

(中時新聞網)