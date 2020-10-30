新北市南山中學金（30日）舉辦74周年校慶「關懷兒童‧助學弱勢」公益演唱會。（南山中學提供）

新北市南山中學金（30日）舉辦74周年校慶「關懷兒童‧助學弱勢」公益演唱會。（南山中學提供）

新北市南山中學金（30日）舉辦74周年校慶「關懷兒童‧助學弱勢」公益演唱會。（南山中學提供）

新北市南山中學金（30日）舉辦74周年校慶「關懷兒童‧助學弱勢」公益演唱會。（南山中學提供）

新北市南山中學金（30日）舉辦74周年校慶「關懷兒童‧助學弱勢」公益演唱會，邀請多位知名歌手接力歡唱，全校共4700名師生參與，活動由班聯會主辦，讓南山學子在校慶夜晚總是格外的期待又興奮。

為讓活動更有意義，班聯會響應台灣世界展望會「台灣仰賴補助款助學暨特況家庭扶助方案」，提供國內的弱勢兒童10名、每名助學金7500 元，總計7萬5千元，幫助他們能夠順利成長、穩定學習，另外也邀請12名弱勢兒童一同參與演唱會感受熱鬧溫馨的氣氛。

在資助國外貧困、弱勢女童方面，因班聯會的促動，以每月定期捐助700元幫助一位貧童方式，已有55個班級，25位教師響應，達成74週年校慶，資助74名以上國外弱勢兒童的目標。

演唱會上由主持人黃豪平主持捐贈儀式，邀請歌手李艾薇與班聯會、家長會共同響應「資助她!改變世界的1000個契機」行動，由台灣世界展望會副會長李紹齡代表接受，場面溫馨和樂。

班聯會主席李怡瑩表示，校慶公益活動已辦理超過10年，優良又有意義的活動，讓南山學子感受施予捨的喜悅，所以會傳承下去。演唱會出席歌手有八三么、吳映潔-鬼鬼、玖壹壹、艾文、熊仔、閻奕格、李艾薇等，讓平日專注課業的學生們，歡樂的紓解壓力。

(中時 )