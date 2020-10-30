長榮大學鍾姓女大生遭梁姓變態魔擄走意圖性侵，不幸遭勒斃震驚社會，鍾姓女大生被監視器拍到28日最後身影時，是她走在校園滑手機，不過警方事後卻沒在鍾女身上找到手機，一直到新聞曝光後，高雄岡山加油業者才出面說，凶嫌29日凌晨有前往加油，當時死者還在車上，凶嫌用死者的手機抵押800元的油費。

根據聯合報報導，梁姓兇嫌原本企圖撒謊脫罪，起初說沒有看過鍾姓女大生的手機，一直到殺人新聞公開後，有高雄大岡山一帶加油業者指稱，當時梁男29日凌晨3時許前往加油，當時死者還在車上，他當時就是用死者手機抵押800元的油費。

據了解，梁姓兇嫌將鍾女勒住擄回車上後，梁男說當下對方已經昏厥，因此沒有繼續綑綁，便開始動手脫鍾女衣服，進行猥褻動作，但鍾女毫無反應、全身癱軟，這時才發現鍾女已經沒有呼吸心跳，梁男見自己失手殺害鍾女，隨即將她塞進後車廂，開車載屍體在台南、高雄兩地來回繞行逾200公里，中間兩度停留，一次約2小時，但並未交代過程做了些什麼事，期間伴屍近19個小時，直到隔天下午才把鍾女的遺體丟棄在大岡山。

(中時新聞網)