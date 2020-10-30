受新冠肺炎疫情影響，社福團體募款面臨17年來最嚴重困境，多家基金會紛紛發起活動呼籲民眾力挺社福團體，其中最早關注這項議題的頂新和德文教基金會，發起「公益共好包」捐款行動、呼籲大眾關注40多個社福團體困境，在球星張泰山等20多名KOL響應下，引發數萬網友關注。

根據《DailyView網路溫度計》統計，今年受疫情衝擊，民眾減少開支的首要項目是公益捐款，頂新和德文教基金會9月針對40多家社福團體進行「2020年社福團體困境大調查」也發現，逾8成5的社福團體認為，今年處境比2003年碰到SARS更難熬，堪稱17年來最嚴重。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，基金會創辦人魏應充今年4、5月間注意到社福團體募款受影響，擔心這些團體協助的弱勢者處境雪上加霜，率先啟動紓困，連月來捐助5000多萬元給40多個團體後，又指示基金會持續研議協助方案，基金會上月因此推出「公益共好包」專案、呼籲大眾捐款協助40多個社福團體度過困境。

蕭巧怡表示，該活動上月推出後，目前已有多名電視主播，味全龍教練張泰山、球員曾陶融等20多人分享訊息，帶動數萬網友迴響，希望民眾能共同響應這項行動，讓送愛成為流行。

蕭巧怡表示，民眾活動期間只要進入活動官網(https：／／tinyurl.com／y4mvgoqd)，點選社福團體連結、捐款給自己屬意的團體，登錄資料後就有機會獲得限量「公益共好包」，這個乘載與台灣共好心願的環保包，上面的「共好」二字為魏應充先生今年1月7日失去自由前夕所寫，近年他雖因油品案面臨許多社會誤解，仍不放棄身為佛教徒的利益眾生心願。

(中時 )