零股盤中交易邁入第三天，已經有兩位新手跟我求救下錯單的狀況

例如300股 下成 300張、200股 下成 200張 ，下錯的金額是原先的一千倍，結果交割金額多達兩三百萬元，必須在兩天後匯錢進去，券商狂打電話開始催討，對一個月薪只有3萬元的人來說簡直要命。

👉現在來跟大家介紹，下錯單卻沒錢交割的補救方法，請記好:

1.當沖，當日收盤前賣出，就無需交割任何錢，若價差發生損失則需於兩日內補足。但當沖必須開戶滿三個月且一年內有十筆交易紀錄及文件簽屬才有資格，而通常下錯單的都是新手，沒有當沖資格，所以請看下一步。

2.報錯帳，這招只有內行人知道，可以請營業員報錯帳(注意，對方有權利拒絕)，券商可於盤中或隔天開盤將你下錯的單全數賣掉出清，若中間產生損失須由你自行負擔，若中間產生獲利則算券商的。

⚠很多人下錯單後心太慌，求助無門就會走向另一個常發生的狀況；礙於金管會規定營業員不能主動向你提供借款的管道，但會有意無意的引導你去向他們的銀行借"丙種"貸款，這種貸款我就不細說，簡單來說就是高利貸，合法的高利貸，一旦借了，你的損失絕對比報錯帳還要高很多倍。

✏接下來給大家看最喜歡的Q&A

Q1:放著不管會怎樣?

A1:就會違約交割，券商有權出清你其他股票來償還，若無其他資產，券商就變你的債權人，有權在你其他銀行戶頭扣押資金，且在證券市場列入黑名單，連帶影響日後你所有在金融界各種貸款的信用評等，這意味著未來幾十年常規的房貸、車貸你都不會過。若情節嚴重，檢察官可依證交法向你提起刑事訴訟。

Q2:我下錯單，有300萬元等待交割，但我隔天開盤就全數賣出還幸運的股價有上漲，讓我的賺了價差10萬元，變成310萬元回來，那麼我還需要準備300萬交割嗎?

A2:要，下單後的T+2 也就是兩個工作天早上十點前必須完成交割動作，因此即便賺錢，你還是要先付300萬元，次日310萬元才會入帳。 除非你私下跟券商交涉，請營業員幫幫忙後臺喬一下，這就得看個人造化，看對方願不願意幫你。

Q3:下單的時候，證券戶至少要有多少錢?

A3:沒規定，但最好下單前確保戶頭有相應的錢。

Q4:下錯單，券商有責任嗎?

A4:若是使用app下單，除非系統問題，只要是你自行操作掛單而出包的，券商在法律上完全無責任，若使用傳統打電話跟營業員下單的，對方有錄音存證，責任就能釐清。

Q5:這麼可怕，那有防呆機制嗎?

A5:有，每個券商開戶都會簽屬紙本協議書，上面有個選項是會請你勾選一天的交易額度上限，可供你選擇，通常默認額度都是499萬元/日，若你有仔細看，假如你給自己設定上限是100萬元/日，那麼當你按錯下錯單到300萬時，那麼那筆訂單就不會成立，掛單就會失敗。

總之呢~ 第一次下單，除了營業員指導外，最好身邊找個有經驗的人來幫你看你操作的方法。

本文由PressPlay專欄作家鄭亦翔授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)