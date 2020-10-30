大南國小紙圖書館桌椅採用回收紙再造而成，非常耐重且堅固，背後更具二次森林的環境教育意義。（王文吉攝）

立委江啟臣（前排左三）等出席大南國小紙圖書館揭幕儀式。（王文吉攝）

正隆公司、大園汽電共生公司和山隆通運公司30日在台中市新社區大南國小揭幕啟用全台第18座「綠色書香」紙圖書館，作為展現學童學習成果、凝聚社區感情交流、發展在地故事的特色教室，為百年小學注入永續發展活水。

紙圖書館啟用典禮吸引學童爭相參觀，孩子們看到瓦楞紙製作的桌椅及展示型書架都覺得很新奇。正隆也贈送一批益智紙材，讓小朋友自己動手做文具用品，體驗DIY樂趣，學童對於校內全新的閱讀空間都露出開心興奮的笑容。

參與大南國小紙圖書館揭幕貴賓包括立委江啟臣、台中市議員蔡成圭、冉齡軒、台中市教育局長楊振昇、新社區長林淑惠、大園汽電公司張世陽總經理、正隆后里廠矯立本廠長等。

紙圖書館透過紙展示架與大樹突顯主題書展，也讓主題選書醒目展示，增加學童翻閱意願。值得一提的是這些瓦楞紙桌椅、展示架等都是以回收紙再造而成，紙桌椅非常耐重且堅固，背後更具二次森林的環境教育意義。

正隆關懷兒童基金會執行長李春和表示，正隆在台灣的造紙廠、紙器廠多位於偏鄉，在製造生產的同時，也提供當地居民就業生計，和地方一起維護生活永續的企業責任。

鑒於偏鄉缺乏大型書局或學校圖書館軟硬體設備陳舊，正隆2014年起開始將紙廠材料和設計資源注入偏鄉建設紙圖書館。截至2019年底已有17座紙圖書館，充滿童趣的紙圖書館，讓偏鄉小孩飛翔想像、歡欣閱讀，不受時空限制，在書海中探索、發現、學習。

李春和進一步提到，新冠疫情影響紙圖的建置拓展，感謝立委江啟臣引介，讓今年第一座紙圖書館落腳大南國小，希望明年起擴大到全國有需要的學校，強化二次森林、教育札根的影響廣度，讓循環種子藉由每一座紙圖持續發芽，提升台灣回收紙再生價值。

大南國小校長謝政隆感謝正隆團隊歷時7個月審查申請、需求訪談、到規劃施工的投入和支持。他說，大南學校建於1919年，起初學童多是隔壁蔗苗養成所日籍員工子弟，所知台灣造紙工業最初也是使用蔗渣為原料，這次翻新建置紙圖書館，牽起百年緣分。

(中時 )