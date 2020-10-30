中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。 無黨籍桃園市議員、資深媒體人謝美英表示，政府不應先射箭再畫靶，用公權力關掉中天，這絕非民主真諦。

謝美英指出，她在媒體工作25年，今天會選擇站出來，不是為了挺特定媒體，而是為了所有的新聞人討公道。一般來說，媒體只要善盡查證之實，擁有新聞自由就不是問題，當年鄭南榕為了言論自由自焚，結果民進黨上任後，卻將此事忘得一乾二淨，難道換位子就換腦袋了嗎？

謝強調，所謂民主精神，就是要包容不同聲音、尊重表述自由，而非叫人閉嘴，且言論自由本就有正有反，能容納多種意見才是民主真諦，政府若想為自由「設置標準」， 無非是想踹倒第四權，用公權力先射箭再畫把，簡直大開民主倒車。

謝表示，她向來堅持報導應公正客觀，討論社會議題時，不會只聽信特定媒體的論述，只要新聞內容有所本即可，倘若台灣向北京一樣，刪去不同的聲音，就會變成一言堂，人民就無法在西吸收各種立場的資訊後，理出更客觀的見解。

「不是反政府，而是反雙標。」謝說，當紐約時報照三餐罵美國總統川普時，政府也沒有撤照或發起退報運動，堅決維護新聞自由。反觀台灣，若要懲罰違法媒體，應循法律途徑做出處分，不應瞎扯國安或選擇關台，甚至選擇性辦案，這絕非我們對民主自由的堅持，大家要守住。

(中時 )