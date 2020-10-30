杜受田故居坐落於山東省濱州市濱城區，始建於明朝萬歷年間，為國家AAAA級旅遊景區，是省級重點文物保護單位、省級廉政教育基地、愛國主義教育基地、省社會科學普及教育基地、家風傳承教育基地。10月22日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合采風活動的魯台港澳記者一行走進山東省濱州市杜受田故居，一同品味杜氏文化。

杜受田是清朝鹹豐皇帝的老師，位居一品，人臣楷模。為官一生地未置一畝，房未添一間。濱州杜家打破了“富不過三代”的所謂規律，輝煌500年，從他們的故居中，或許能夠找到些許答案。

魯台港澳記者一同品味杜氏文化。(圖/魯網提供)

杜受田故居是濱州杜家延續500年的舊居，是眾多名臣的故居，是明朝的舊建築，建築風格充分體現了明清魯北民間建築特色。在這里既沒有高墻大院，也沒有亭台樓閣，更沒有金碧輝煌與雕梁畫棟，不要說王侯將相，就是和一般官宦人家相比也顯得有些寒酸。家產的弱勢與杜家人做人的勤儉持家相映成趣，而他們對功名的低調與為人為官的積極敬業卻又相輔相成。

魯台港澳記者一同品味杜氏文化。(圖/魯網提供)

明清時期，以杜受田為代表的杜氏家族科甲鼎盛、人才輩出。其中中科舉347人，中進士12人，入翰林6人，七品及以上官員91人。“四世六翰林”、“父子兄弟伯侄翰林”，奠定了這個家族在中國歷史上的地位。特別是道光、鹹豐年間，杜家的第十五世孫、領軍人物杜受田將杜家的輝煌榮光推向了最高峰。

魯台港澳記者一同品味杜氏文化。(圖/魯網提供)

杜氏家族強大的生命力來源於杜氏文化。杜氏文化植根於中華傳統的沃土，經過明清時期的不斷成長壯大，形成了魯北特有的家族文化，孕育著杜氏十幾代子孫五百多年的成功和輝煌。杜氏文化第一要義是“正心”。正心是儒家道德修養的要目，是中華民族傳統文化的主體。儒家所說的正心，講的是治世，標準是仁與義，意在為公。其次，杜氏文化的精髓是教育。杜氏教育講究學業和道德並重。

魯台港澳記者一同品味杜氏文化。(圖/魯網提供)

“台灣的電視台曾經來這里做過專題，我們很歡迎台港澳的朋友多來看看，也希望台港澳的記者們多多推介，讓更多人了解杜家歷史和杜氏文化。”濱城區文化旅遊局副局長王昕向媒體記者介紹說。

“一座杜家宅，明清兩朝史。”在這簡樸、狹窄的古宅中，魯台港澳記者們感受到了杜氏文化的力量及杜家家風的傳承，同時也體會到了濱州杜家的做人、做事、做官之道。

(中時新聞網)