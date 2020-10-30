台鐵精選45班自強號列車推出「早享優惠方案」，自12月1日起乘車日前28日起，購買指定日期及班次者，將有機會訂購6折或8折之優惠票價，（圖/台鐵提供）

台鐵今(30)日宣布，推出精選45班自強號列車「早享優惠方案」。自12月1日起(含當日)凡於乘車日前28日起，購買里程數達70公里以上之指定日期及班次者，將有機會訂購6折或8折的優惠票價，最晚發售至乘車日前7日截止，此方案採限量發售，早買早優惠。

台鐡局表示，為提供旅客更優質及優惠的旅運服務，「早享優惠方案」精選包括東部幹線、西部幹線及南迴線共計45班自強號列車，以優惠方案首日12月1日乘車日為例，11月3日凌晨零時起即可訂購，每列次限量6折優惠乘車票售完後，即開放訂購限量8折優惠乘車票，售完即提前截止，恢復發售原價車票。

早享優惠票可透過官網、台鐡e訂通APP、車站人工售票窗口、電話語音訂票及代售通路(統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店及OK超商)預訂。方案適用票種為全票及孩童票（愛心票、愛心陪伴票、敬老票及其他優惠專案均不適用），其他相關資訊可參閱交通部臺灣鐡路管理局官方網站，點選旅客服務項下，早享優惠。

台鐵表示，提供旅客多元車次選擇，搭乘大衆運輸工具除可達到節能減碳之環保目的，比自行駕車更為輕鬆，購買早享票，舒適、便捷、免擁擠，歡迎旅客多加利用。

(中時新聞網)