“文有太極安天下，武有八極定乾坤”。10月20日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合採風活動的魯台港澳記者一行來到山東省海峽兩岸交流基地——吳鐘八極拳博物館。近距離感受慶雲縣非物質文化遺產—吳鐘八極拳。

八極拳是中國十大拳種之一，有很強的實戰價值，軍隊中操練的擒拿、背摔、格鬥等，都吸收了八極拳的某些特點。清乾隆帝曾寫下“文有太極安天下，武有八極定乾坤”的詩章，對八極拳高度贊揚。

魯台港澳記者走進吳鐘八極拳博物館。(圖/魯網提供)

吳鐘八極拳博物館的建立，是慶雲將八極拳文化與旅遊結合的生動實踐。據介紹，博物館為唐宋風格建築，建築面積為1100平方米。記者觀察发現，博物館中，矗立著一座八極拳宗師吳鐘的全身立像。館內收藏了大量八極拳的文物資料，對八極拳的歷史淵源、傳承支脈等做了詳細梳理，能夠讓八極拳愛好者系統全面地認識八極拳、了解八極拳。

魯台港澳記者走進吳鐘八極拳博物館。(圖/魯網提供)

作為優秀的中華武術傳統文化，八極拳在海峽兩岸有著深厚的歷史淵源和廣泛的影響。目前臺灣約有30餘萬人、全球約有60餘萬人習練八極拳。台灣政商界、軍警界八極拳愛好者眾多，曾多次自發到慶雲祭拜祖師、交流技藝。

魯台港澳記者走進吳鐘八極拳博物館。(圖/魯網提供)

隨後，記者們觀看了八極拳表演。現場表演了六合大槍、八級小架等節目，節目由慶雲吳鐘八極拳研究會第二屆會長常慶祝，慶雲縣八極拳進校園總教練宗學習，德州學院體育系教授、八極拳六合大槍傳承人韓英甲演繹。他們剛中帶柔、樸實無華的拳術，盡顯“動如崩弓，發似炸雷”之勢，給記者們奉上了一場場精彩絕倫的視覺盛宴。

魯台港澳記者走進吳鐘八極拳博物館。(圖/魯網提供)

“八極拳不僅是一種技藝的傳承，更是一種人格品質的提升。通過練武術，不僅增強了體質、訓練了技能，還培養了意志、陶冶了情操、豐富了我們的文化生活。八極拳不受場地器材的限制，男女老少皆宜，何樂不為呢？”德州學院體育學院教授王興臣說，“希望台灣的八極拳愛好者能與我們多交流，在相互學習的基礎上多創新，與時俱進。”

本次參觀使魯台港澳記者們感受到了八極拳的文化內涵，發現了八極拳得以廣泛傳播、代代相傳、興盛不衰、名揚海內外的魅力所在。

(中時新聞網)