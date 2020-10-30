日職火腿對上歐力士，王柏融重回一軍後返回先發打線，擔任第六棒、右外野手，前3打席只消耗對手8球就領3出局數，9下最後機會王柏融有把握，成功敲安延續火腿攻勢，可惜最後歐力士靠山岡泰輔完投，以3比2戰勝火腿。

火腿與歐力士分別位居洋聯排名5、6，歐力士此戰推出年僅25歲的山岡泰輔先發，用球數精簡，完投9局用了128球，只在首局失分，總計被敲6安、失2分，另有8次三振，雖然9下一度被王柏融敲安出現危機，不過最後順利結束，這也是他本季首次完投。

火腿攻勢只出現在首局，平沼翔太安打、近藤健介保送，接著中田翔第一球就出棒敲出安打，一棒帶有2分打點，一舉為火腿先馳得點。

火腿此戰由洋投馬丁尼茲（Raidel Martinez）先發，主投7局被敲9安、失3分(2責失)，馬丁尼茲亂流出現在4、5兩局，4局歐力士安達了一、莫亞（Steven Moya）連續安打先攻1分，5局從大城滉二安打開始，佐野皓大、安達了一連續敲安再功2分，一舉將分數超前成3比2。

9局下半山岡泰輔續投，和渡邊諒纏鬥9球丟出保送，2人出局的情況下王柏融上場打擊，前3次打擊機會王柏融都出局，且僅花山岡泰輔8球，吞下2K、另一次為滾地球出局，此時關鍵時刻王柏融面對變速球出棒打在山岡泰輔的腳上，形成內野安打上壘，延續火腿攻勢後退場，由杉谷拳士代跑，可惜下一棒野村佑希沒能突破山岡泰輔出局，最後山岡完投勝，歐力士以3比2擊敗火腿，中止近期4連敗。

此戰王柏融有4次打擊機會，不過前3打席結果不理想，2局下半4球站著不動遭到三振、5局下半則是3球揮棒落空三振，7局下半一壘有人的情況下，王柏融第一球就出棒，面對山岡泰輔140公里噴射球敲成游擊方向滾地球出局，總計面對8顆球就領到3出局數，幸好9下還有彌補機會順利敲安，打擊率回升到2成12。

(中時 )