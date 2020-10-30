在IG、抖音走紅前的時代有臉書、噗浪等，而在這些之前還有現在許多年輕朋友可能不知道的「部落格時代」，如現在已經關站的「無名小站」，當年可說是明星製造機，許多人氣帥哥美女，現今都成為了藝人，近期傳出婚訊的簡廷芮、中信兄弟啦啦隊女神峮峮（吳函峮）當時也小有名氣。

峮峮是無名正妹出身。（圖／翻攝自峮峮-吳函峮臉書；中時資料照片）

峮峮是啦啦隊女神。（圖／中時資料照片）

擁有E級好身材的峮峮先前被週刊拍到和小鬼（黃鴻升）約會，豈料黃鴻升上月猝逝，峮峮才發文認了和小鬼的一段情，坦言先前為了承諾才沒公開，如今男友先走一步，峮峮後來正能量表示會繼續走下去，努力工作養家。

簡廷芮從學生時期就是氣質美女。（圖／翻攝自簡廷芮 Dewi Chien臉書；中時資料照片）

簡廷芮最近閃婚。（圖／中時資料照片）

簡廷芮過去以《我的少女時代》校花「陶敏敏」角色走紅，先前中秋節她突然公布喜訊，和交往半年的製造業小開男友結婚，會先看日子登記，婚禮看疫情再擇期舉行，希望最快是明年，至於是否雙喜臨門？她沒把話說死，只說如果有好消息會跟大家分享，對於生小孩一事，覺得既然決定要結婚，就順其自然。

周曉涵早年被稱做逢甲大學校花。（圖／中時資料照片）

周曉涵身材火辣。（圖／中時資料照片）

過去在無名被稱做「Amanda」的周曉涵，早年被稱做逢甲大學校花，後來參加《我猜我猜我猜猜猜》之「超人氣！網路美少女」單元進而出道，演出電視劇《18禁不禁》、《兩個爸爸》等，也受邀拍攝內衣廣告，大秀性感身材。

林逸欣是氣質美女。（圖／中時資料照片）

林逸欣當年表演許多才藝出道。（圖／中時資料照片）

被網友暱稱「莎拉」的林逸欣則是才貌雙全的網路美少女，早年她以一支穿長版小可愛彈奏多種樂器的影片爆紅，露出修長纖細白皙美腿，2009年在電影《夏天協奏曲》演出女主角，3年前她拍戲時不慎滑倒傷到骨盆，下半身沒知覺，幸好休養半年多後漸漸康復。

豆花妹當年參加過電玩節目。（圖／中時資料照片）

豆花妹當年外貌清純，如今越來越美。（圖／中時資料照片）

本名蔡黃汝的「豆花妹」過去因打工賣豆花而有此稱號，出道後演出《我愛幸運七》、《已讀不回的戀人》等，今年也跟歐陽妮妮合作《腦波小姐》，她與「八三夭」主唱阿璞緋聞傳了5年，先前傳出疑似情變，今年8月豆花妹在Legacy開唱，阿璞現身，也算打破分手傳聞。

(中時新聞網)