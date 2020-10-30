中天新聞30日舉辦「無限期支持言論自由」反關台、挺中天戶外開講活動，地點選在桃園中壢自立新村，吸引大批支持者前來讚聲。國家暨國際事務專家賴岳謙表示，中天主張兩岸和平，是真正維護國家安全的一份子。

賴岳謙指出，根據民調，在NCC召開聽證會前後，民眾的反應有些不同。會前，近7成民眾不信任NCC、認為中天不能關；會後，更有高達8成以上的民眾不信任NCC，7成民眾表示，不能將中天撤照關台，倘若此事成真，以後媒體就都不敢講真話了。

賴岳謙說，年初大選過後，民進黨擁有國會多數優勢，能夠左右許多議題，未來若沒有媒體敢報導政府錯誤，只能選擇歌功頌德，近期討論度高的疫苗、美豬恐怕都不能報導，「我們要過這樣的日子嗎？」

賴岳謙表示，長期以來，我們總呼籲兩岸要和平，應該求同存異，而非總是兵戎相見，國軍的工作應該是替人民爭取權益，而非和大陸殺來殺去，主張兩岸和平的中天被外界抹紅，但其實他們才是真正維護國家安全的人。

(中時 )