德州扒雞，馳名中外，譽滿神州。其始創於1692年，距今已有三百餘年的歷史，歷經十代傳人，曾被清康熙帝御封為“神州一奇”。10月20日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合採風活動的魯台港澳記者一行走進山東德州扒雞股份有限公司，循著扒雞的香味，看“中華第一雞”的發展史。

山東德州扒雞股份有限公司，始建於1953年，前身為中國食品公司德州市公司，是農業產業化國家重點龍頭企業、中華老字號企業、中國肉類食品行業50強企業。2014年其製作技藝入選國家級非物質文化遺產。公司集飼料、孵化、養殖、加工、物流、銷售為一體，擁有連鎖門店600餘家，年產量2000萬只，年銷售額達7億元。

魯台港澳記者一同探秘“中華第一雞”。(圖/魯網提供)

作為良心質造的中華老字號，德州扒雞絕不使用速成雞。公司秉承“好扒雞從養雞開始”的理念，建立了多個標準化生態養殖基地，為消費者提供了安全優質的原材料保證。

魯台港澳記者一同探秘“中華第一雞”。(圖/魯網提供)

在彌漫著扒雞香味的走廊中，記者們參觀了德州扒雞自動化生產線。德州扒雞的生產工序大致分為宰前檢驗、瀝血、浸燙·脫羽、掏膛·預冷、清理整理、自動分檢、上色、燜煮八個環節。其中，記者註意到，有一個生產車間的工人數量較多。經詢問，原來是在給扒雞做造型。“給雞‘定型’是德州扒雞的一大特色。雙腿進肚，雙翅嘴出，形似‘口銜羽翎，鴨浮水面’。”工作人員介紹道。

德州扒雞的核心科技就是配方和百年老湯。配方有十六味香辛料，更為難得的是德州扒雞的百年循環老湯，百年期間，火不熄，味不改，一湯永續。“1956年，德州城有十三家傳宗老店，數十位扒雞傳人扛著自己的老湯進了我們的工廠，後來經過我們的改良，老湯又傳承到我們公司。至此祖方、老湯、技藝匯於一家。”公司市場部負責人李文敏在座談會中介紹道。

魯台港澳記者一同探秘“中華第一雞”。(圖/魯網提供)

隨著社會的快速發展,有著“國家非物質文化遺產”美譽的正宗名品“德州扒雞”也在不斷地推陳出新。據公司常務副總經理崔晨介紹，目前德州扒雞將古法技藝與現代工藝二者融合,推出了多種新風味的新產品。“公司每年都在加大研發投入，每年最少增加50%。我們去年投入的研發費用為600多萬，今年為1000多萬。”

魯台港澳記者一同探秘“中華第一雞”。(圖/魯網提供)

“之前有台港澳的朋友來我們公司參觀，品嘗過我們的扒雞後都贊不絕口，還有人問我們什麼時候能在台港澳地區建設德州扒雞的工廠。”李文敏笑著說，“等以後供應鏈能夠匹配上，我們也想要去各地建廠，讓台港澳朋友也可以享用到最新鮮、最正宗、最美味的德州扒雞。”此次到來的台港澳的記者們也都對此表示期待。

作為一家有著三百年傳奇、十代人傳承的老字號店，德州扒雞已於今年6月正式接受上市輔導。按照董事長崔貴海規劃的願景，德州扒雞公司未來十年要成長為年銷售50億元的百億市值的企業。

(中時新聞網)