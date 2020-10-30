新北市新店地政事務所「地政專車」於11月5日上午9時至11時開至新店區龜山里活動中心！現場除提供地政業務諮詢、代收登記案件及地籍異動即時通申請等多項地政服務外，也有填問卷及Facebook按讚送好禮等活動，歡迎各位鄉親一起來體驗地政專車的貼心與便利！

新店地政事務所表示，「地政專車」以突破空間限制為目標，藉由機動式的設備，走入人群的服務方式，實踐「便利新店好貼心，地政服務最用心」的服務理念，本次更與轄區之戶政機關搭配巡迴服務，提供民眾跨機關且更便利之服務。

新店地政所進一步表示，已辦理土地或建物所有權登記之登記名義人，可於臨櫃、網路（地政線上申辦系統）或併登記案件申請「地籍異動即時通」服務，當產權被申請買賣、拍賣、贈與、夫妻贈與、信託、抵押權設定、查封及假扣押、書狀補給登記案件之「收件」、「異動完成」時，系統透過手機簡訊或電子郵件自動通知，申請人可即時掌握產權異動情形以確保財產之權益，該所地政專車亦提供本項服務之申請，歡迎民眾至現場申請。

(中時 )