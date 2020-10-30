10月18日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合采風活動的魯台港澳記者一行來到活動第一站——聊城市東阿縣，一起探訪山東著名企業東阿阿膠股份有限公司背後的奧妙。

《神農本草經》載，土地所出，真偽新陳，對於中藥來說，產地不同，成分就有差別，藥效更是不同。“弘景曰：“阿膠，出東阿，故名阿膠。”自古以來，人們就有用阿膠補充氣血的習慣。東漢時期的孔融，在《同歲論》裡面就表達了東阿阿膠的妙用，可以說從東漢時期，阿膠就已經深受喜愛了。

東阿阿膠股份有限公司1952年建廠，1996年上市，為聊城市首家上市企業，全國最大的阿膠及系列產品生產企業，中國滋補養生第一品牌、中成藥OTC 最大單品。年利稅最高時達30億元，為山東經濟社會發展起了良好的帶動作用。

18日上午，魯台港澳記者們來到東阿阿膠的毛驢樂園，在工作人員的帶領下參觀了中國毛驢博物館和黑毛驢繁育中心，體味毛驢文化。一下車,記者們便在空氣中感受到了濃濃的自然氣息。

圖片來源:魯網

整個毛驢博物館面積大約為1400平方米,雖然面積不算大,但內容豐富。館內分為“序廳”、“遠古走來”、“驢背之上”、“濟世之驢”、“藝術之驢”五個部分，集專業性、科普性、趣味性、互動性、參與性於一體，收藏展品共計500余件。

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東阿阿膠的黑毛驢繁育中心是目前國內最大的黑毛驢種群繁育基地，毛驢存欄量在一萬頭左右。驢舍中，左右兩排的毛驢正在美味地咀嚼著飼料。“飼料是非常天然的，都是通過地裡種的秸稈、草粉碎發酵生成的。每頭驢的脖頸下都有芯片，就像是毛驢的‘身份證’，從毛驢出生開始的整個生長周期，均可追溯，利於科學管理及育種。”工作人員介紹道。除此,記者們還參觀到了黑驢王子。“像馬一樣高大”其中一名記者感嘆道。

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品味了毛驢文化，記者一行又來到公司總部，參觀中國阿膠博物館及現代化的生產車間。

圖片來源:魯網

在中國阿膠博物館內，記者們參觀了具有收藏價值的陳年阿膠，同時還了解到，正宗道地的好阿膠，是靠原料和工藝來“驗明正身”的，原料一定要選擇100%純驢皮和獨一無二的東阿水。東阿阿膠現代化的生產車間體現了傳統技藝與現代科技的有機融合。智能化、自動化的生產線，不僅降低工人勞動強度，更大大提升了產品的產量和質量。鮮制阿膠工坊裡的線上下單，現場熬制也使記者們眼前一亮。

通過此次的參觀，魯台港澳記者們不僅領略了毛驢精神，縱覽了東阿阿膠發展歷史，還了解到了東阿阿膠精細嚴格的生產工藝及熬制過程，對東阿阿膠股份有限公司的未來發展充滿了期望。

(中時新聞網)