10月18日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合采風活動的魯台港澳記者一行來到東方金子塔兒童潛能培訓學校，聚焦這個由台胞開創的具有國際教育特色的專業機構。

圖片來源:魯網

東方金子塔學校由兒童教育家連凰岑女士2001年在北京創辦，課程體系涵蓋幼兒園、課外輔導、小學、中學一體化教學體系，開設“連氏心算”、“趣味兒童文學”、“金子作文”、“超級英語”等30余門經典特色課程。目前，東方金子塔學校在全國300多個城市已經開設了600余所分校，擁有近3萬名專職教師，累計培養學生80萬余名。

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其實，學校校長連凰岑在台灣是個很有影響的人物，她是國際心算教練、台灣珠算心算學會監事、國際心算最高段位——十段獲得者，曾兩次獲得台灣“傑出教練”獎等一系列榮譽和成就。

1998年，連凰岑來大陸參加一次全國學術交流活動，因一場美麗的邂逅認識了自己現在的先生肖雷。淺淺的台灣海峽阻隔不了分居兩岸情侶的思念，連凰岑為愛放棄了加拿大定居的機會，於2000年11月來到北京與心愛的人團聚。

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對於為什麼來聊城辦學，連凰岑表示，山東聊城是愛人的家鄉，夫婦二人有著心系家鄉的教育家情懷，為讓聊城的孩子也能享受國際高端教育，於是東方金子塔開始進軍聊城，並陸續創辦了3個校區。

與其它培訓機構不同，連凰岑認為編著最適合孩子的教材是保障教學品質的關鍵。“學校特色課程所使用的教材都是東方金子塔自主研發的，《連氏心算》等特色課程均依法取得國家版權局頒發的著作權證書。”連凰岑說，“《連氏心算》之所以成功是因為它注重的是學生的學習能力而不是計算能力。一科學習，多科優異。”

東方金子塔自創辦以來始終秉承著“愛心、誠心、耐心”的“三心教育”理念，致力於給孩子受益一生的教育，受到了國內外媒體的極大關注。“希望可以讓更多的孩子都能夠接受優質的教育，為教育事業奉獻出自己的一份心力。”連凰岑說道。

(中時新聞網)