愛琴海區地牛翻身 規模近7.0震撼土耳其與希臘 21:032020/10/30 中時新聞網 江昱蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 愛琴海地牛翻身，衝擊土耳其伊茲米爾。圖為土耳其西南部伊茲米爾市的1棟大樓，因地震而坍塌。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其災害與應變管理署(AFAD)30日表示，由於愛琴海地區14時51分(台北時間19時51分)發生規模近7.0強震，包括土耳其與希臘都可感受到地牛翻身的威力，土國西南部伊茲米爾市多處建築更因強震倒塌。 6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR— avi scharf (@avischarf) October 30, 2020 (中時新聞網) #愛琴海 #地震 #地牛翻身 #土耳其 #希臘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南科LM特定區設國中 居民盼保障入學 04:102020/10/30 地方新聞 Google在地嚮導獨享 入手Pixel 5可享9折優惠 11:072020/10/30 科技 《產業》國產半導體等機械出口 連8年創新高 09:092020/10/30 財經 首樁集體民事求償六輕空汙致癌 雲林地院駁回：難以認定因果關係 19:532020/10/30 社會 掏空「蘋果西打」8.8億 前總經理孫幼英被判9年6月 12:452020/10/30 社會 台南官田(含隆田地區)都計通盤檢討Ⅳ一階段發布實施 14:462020/10/30 區域情報-台南 記錄老建築之美 六甲《老屋風華》訴說精彩歷史故事 19:562020/10/30 寶島 台南農地重劃抵費地標售順利 17:442020/10/30 區域情報-台南 「你消費、我付稅」昇恆昌旅展優惠多 變形金剛也現身造勢 16:112020/10/30 財經 尼斯恐攻 仇恨穆斯林歐陸蔓延 04:102020/10/30 國際大事 國際熱門新聞 愛琴海區地牛翻身 規模近7.0震撼土耳其與希臘 - 政治圈 金與正消失 金正恩後宮大亂鬥 玄松月上位 李雪主好忙 - 國際 糗！川粉狂傳拜登兒勾結陸報告 遭爆「作者是假的」 - 國際 別信民調川普輸！專家點出3關鍵：他將奪大勝 - 國際 CNN：不管川普或拜登當選都挺台 陸軍事崛起是美頭號挑戰 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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