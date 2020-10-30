土耳其災害與應變管理署(AFAD)30日表示，由於愛琴海地區14時51分(台北時間19時51分)發生規模近7.0強震，包括土耳其與希臘都可感受到地牛翻身的威力，土國西南部伊茲米爾市多處建築更因強震倒塌。

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

(中時新聞網)