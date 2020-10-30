明天是先總統蔣公誕辰紀念日，也是榮民節，為此國民黨黃復興黨部提前於今日在國父紀念館舉辦「榮民之夜」音樂會，向保家衛國的榮民致敬。
江啟臣在活動中致詞時指出，明天是榮民節與蔣公誕辰，今天辦本場活動象徵國民黨與榮民關係最密切，從黃埔建軍有了國軍，到北伐以來的歷次戰爭，他要向保衛國家的榮民致敬。
不僅如此，江啟臣指出，退伍的榮民還參與十大建設、中衡、南衡建設，希望藉此活動讓大家記得榮民的貢獻並喚起愛國意識，中華民國屹立至今就是因為榮民的犧牲奉獻。
江啟臣在會前接受媒體堵坊時，對於國民黨青年團將參加明天的同志遊行他表示，尊重黨員價值選擇。
外傳國民黨中央黨部將留在八德路？江啟臣既不承認也沒有否認，只表示所有傳聞都是媒體說的，黨中央未對外宣布，他就任黨主席後提出要空間重設計，並授權給秘書長和一級單位討論，希望降低財務負擔但辦公空間也要適當，將由秘書長帶領的小組做最後定案。
對於國民黨立法院黨團提出三項讓行政院長蘇貞昌施政報告的條件，江啟臣指出，行政院的初步回應誠意不足，沒答覆哪時開食安會報和查廠，黨團還會再評估，一個月來國民黨已提出這些訴求，其他在野黨也認同，蔡英文說要當最會溝通的政府卻不做，國民黨要行政院做出這些承諾是合理正當的。
(中時 )
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