世邦國際企業集團30日中午舉行40周年慶，集團董事長李健發指出，集團內以海空運承攬營業規模最大，其次是船務代理業，在船舶出租部分，目前有四艘貨櫃船與一艘雜貨船長期出租，明年3月有一艘可裝載1,100箱的貨櫃船會交船出租，集團有再增建1,800與兩千餘箱貨櫃船計畫，加上物流業務，持續做多元化發展。

世邦國際旗下的世邦海運成立於2013年年底，旗下有一艘登記為國輪的客輪「世富輪」，在基隆港經營港區觀光業務，公司逢低入市，分年訂造全新貨櫃船，目前擁有4艘1,100箱與1艘1,800箱貨櫃船，另外還有1艘雜貨船，以穩健方式，一步一步的建立公司海運事業營運規模，李健發表示，未來不排除投資建造散裝船。

因為疫情，世邦周年慶僅對內舉行，李健發致詞時指出，40年前，電腦才剛剛問世，而今電子商務已使所有行業產生了重大變革。回想在每個轉折的重要時刻，世邦都能不斷地適應環境，克服環境的挑戰，調整經營模式，從思維、組織架構、與作業流程上求變。

世邦集中力量，突破、整合，再出發，不斷地打破重來，讓團隊體質更有機、更健全，為客戶提供更完美的服務，以提升更大的競爭力。目前世邦主要的關係企業有世邦國際、世邦國際國際集、世邦國際物流、世邦聯合空運、式邦船務代理、世運船務代理、萬通船務代理、世樺國際聯運及世邦海運等，致力成為卓越超群的國際物流暨供應鏈管理業者。

李健發指出，集團要壯大，必須靠每個事業體的成長，在船舶經營及船務代理方面，不僅要維護好現有船隊，視市場狀況伺機增加自有船舶數量，亦須配合代理船東，朝向互補合作營運的目標規劃；在物流業務方面，應加速佈局智慧化物流倉儲，創造出超越同業的相對優勢，再進而轉化成為市場上的絕對優勢。

海、空運貨物承攬業務上，要做一個會跳舞的大象，靠著靈活的組織發展和策略調整，秉持戰戰兢兢的態度，迎接未來每項挑戰。目前世邦一年營業額約50億元，其中攬貨業約佔30億，船務與海運約占16億，其餘為物流等。

(工商 )