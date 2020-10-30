高端疫苗(6547)宣布與越南衛生部（MOH）旗下「國家衛生暨傳染病研究中心（NIHE）」簽署COVID-19疫苗合作備忘錄。高端將規劃COVID-19疫苗於越南執行臨床試驗，NIHE將依循越南衛生部相關法規規範，提供臨床試驗與藥證申請等支援，並協助循EUA（緊急使用授權）途徑，加速疫苗在越南上市。

高端表示，雙方將盡最大努力，尋求政府及私人資源，投入COVID-19疫苗的研發與上市。目標於2021年由高端疫苗供應特定量的COVID-19疫苗，提供越南防疫所需。

越南國家衛生暨傳染病研究中心為越南衛生部旗下單位，為越南全國負責預防醫學研究之構，主要任務包括制定國家衛生計畫、指導並實施預防醫學、公共衛生服務、流行病學的防與研究、開發人用疫苗和生物藥品等。

高端指出，本合作案如進展順利，同步於台灣及海外進行臨床試驗，將可加速新冠疫苗的開發，為公司財務業務帶來正面之效益。

(工商 )