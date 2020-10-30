美律（2439）營運成長力重見曙光，美律總裁黃朝豊表示，第四季TWS耳機與電競耳機、手機揚聲器都出現明顯季增，成為第四季營收成長的動能，法人樂觀預估，只要藍牙晶片缺貨不要太嚴重，美律第四季營收有機會挑戰前年第四季所創下的單季營收歷史新高133.89億元，並比上一季營收成長近3成。

美律第三季營收雖然一如外界預期躍升至百億元之上，不過，第三季毛利率卻僅有12.37％，與原先市場預期的15％左右差異甚大。對此美律總裁黃朝豊表示，TWS耳機新品量產初期量率較低、量產時一次性認列研發成本，以及新台幣升值，都是第三季毛利率不如預期的主因，也讓第三季營益率3.88％，比第二季少了0.46個百分點。

另外，受到iPhone新品比往年延後上市影響，負責生產手機揚聲器的蘇州美特第三季由盈轉虧，從第二季獲利1,997萬元、第三季虧損2,329萬元，也導致美律第三季業外收入僅有5,800萬元，比上一季少了6成多，並比去年同期大減86％。

美律第三季毛利率與營益率變低、業外變少，然而在第三季營收大增下，第三季稅後獲利仍達3.92億元，季增31.78％，只不過比起營收水準相近的去年第三季，獲利仍年減55.54％，EPS為1.9元，累積前三季獲利為7.31億元，年減64.58％，EPS為3.6元。

面對第四季，黃朝豊預期，耳機第四季營收將比第三季出現雙位數成長，主要來自三款在第三季開始量產的TWS耳機，在第四季進入大量出貨期，以及索尼、微軟兩大遊戲機今年第四季都有新世代主機上市，帶動電競耳機需求持續強勁，如果藍牙晶片供應吃緊的問題能夠解決的話，第四季耳機營收將比去年同期出現倍數以上的成長，強勁的需求可望延續至明年。

而隨著iPhone 12終於出貨，美律第四季手機揚聲器營收將比第四季大幅成長，但卻比去年同期微幅衰退，法人預期可能與i12所用揚聲器與去年i11差不多，蘋果對i12用揚聲器砍價所致。

在耳機、揚聲器都有所成長下，法人樂觀預估，只要缺料不要太嚴重的話，美律第四季營收可望挑戰2018年所創下的單季歷史新高水準133.89億元，比第三季大增近3成。

(工商 )