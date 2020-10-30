台美29日針對「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」召開首次工作小組會議。

財政部表示，本次工作小組會議涉及面向廣泛，包括雙方於區域基礎建設投融資經驗分享、基礎建設金融與市場如何建立、促進雙邊投資與排除投資及租稅障礙等，不過具體細節仍未敲定且涉及國家利益，因此財政部未做詳細說明。

(工商 )