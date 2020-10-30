台美平台首次會議 財政部暫不公布細節 21:082020/10/30 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台美29日針對「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」召開首次工作小組會議。 財政部表示，本次工作小組會議涉及面向廣泛，包括雙方於區域基礎建設投融資經驗分享、基礎建設金融與市場如何建立、促進雙邊投資與排除投資及租稅障礙等，不過具體細節仍未敲定且涉及國家利益，因此財政部未做詳細說明。 (工商 ) #財政部 #台美 #細節 #工作小組會議 #基礎建設 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 十月驚奇傳美MQ9無人機襲擊南海島礁 美防長主動對陸澄清 20:252020/10/30 兩岸 外資變臉 台積聯電軟腳 台股拉回12,546 14:372020/10/30 財經 美國選前、市場觀望 台股早盤小跌 09:222020/10/30 財經 專訪／葛來儀看美選：無論結果美國國會將持續挺台抗中 08:402020/10/30 國際 探討法語未來 法語大會首次在台舉辦 11:452020/10/30 生活 法人壓低結算 台指期現貨大跌逾百點 04:102020/10/30 證券．權證 《台北股市》不確定性催化觀望氣氛 台股周線翻黑 16:482020/10/30 財經 專訪／葛來儀：拜登若當選美台交往轉低調 但簽FTA機率增 08:402020/10/30 國際 強化交流 美NDI及IRI將在台設處 04:102020/10/30 政治要聞 吳謙：中美兩軍舉行危機溝通工作組會議 盼美減少敵意 10:362020/10/30 兩岸 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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