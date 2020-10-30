位於中信金融園區31日下午2時至5時將舉辦萬聖節「Pumpkin！Pumpkin！魔法學院」闖關活動，緊接著下午5時開始，園區中庭廣場大螢幕直播中華職棒總冠軍賽。

迎接10月31日萬聖節，中信金融園區邀請小朋友們進入神祕的CTBC魔法學院，一起闖關參與魔法訓練課程。當日下午1時開始有168-1號月臺的遊園小火車，現場還有「魔法紙迷宮學院」、「南瓜投擲練習場」、「神射手傑克的弓箭密室」等闖關課程，過3關即可參加恐怖箱抽獎活動，另外還有「魔藥學DIY教室」與超好拍的大南瓜造景。

園區A棟一樓文薈館也推出「萬聖節拍照送禮」活動，只要於文薈館與可愛南瓜合照，加入粉絲團並上傳臉書留言分享照片，即可換取小禮物。另外，下午3時「Pumpkin！露天電影院」中庭廣場大螢幕將播映「阿達一族」，歡迎家長與小朋友一起占領中信金融園區留下萬聖節熱鬧回憶。

中信金指出，中信金融園區將於週六（10月31日）與週日（11月1日）下午5時，於中庭廣場大螢幕直播中職總冠軍賽統一獅對中信兄弟。直播期間加碼推出「一起挺兄弟，滿額贈好禮」活動，當日憑南港中信金融園區消費滿50元發票，即可兌換中信兄弟空白簽名板乙張，限量400份，換完為止。

中信金融園區致力打造優質的親子友善空間，讓家長有一個安心舒中信金指出，適的休閒場地，開啟孩子們的另類想像，文薈館正在展出的「班克學院特展」，設計古代錢莊、迷你銀行等穿越時空探索銀行趣味的展出，提供免費親子遊玩的好去處。

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