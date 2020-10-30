日本演員伊藤健太郎10月29日以觸犯當地「違反汽車駕駛處罰法（過失傷害）」「違反道路交通法（肇事逃逸）」兩嫌疑遭逮捕，30日晨檢送警視廳東京灣岸署後，同日晚上當地時間8時10分左右獲釋。

伊藤健太郎肇事被逮捕後10月30日獲釋，身著西裝走出灣岸署，神情凝重。（取自《日刊スポーツ》）

伊藤身著西裝走出灣岸署，向等候在外的各媒體鏡頭深深鞠躬近10秒，表示「這次肇事帶給諸多人困擾，我深深反省。非常抱歉。」接著表示「因事故造成被害者受傷，我將用一生償還、確實面對問題。再次表達最深歉意」又再鞠躬低頭約18秒。

伊藤28日下午5點45分於東京都澀谷區駕車與機車發生事故，造成男女2人受傷，未尋求救護協助就離開現場。受傷女性左腳骨折、男性則左腕扭傷。

緋聞女友山本舞香合演新片

山本舞香是日本耀眼新星。（取自《日經新聞》）

伊藤今年1月被周刊拍到與演員山本舞香親密在街上購物，兩人今年7月一同演出《今日から俺は!!劇場版》傳出交往緋聞，他們一同參與演出的喜劇新片《とんかつDJアゲ太郎》30日在日上映，傳山本受伊藤逮捕一事影響哭到眼腫目，工作時一副心神不寧，讓周圍的人感到擔心。

伊藤健太郎（左）演出新片《とんかつDJアゲ太郎》海報。（取自eiga.com）

該片描寫年輕DJ的奮鬥史，由北村匠海領銜主演，30日在東京舉行映前見面會，伊藤因此次事故未依預定出席，山本舞香致詞時仍敬業擠出笑容，表示「今天能見到大家真的很開心」。此外，該片主演之一伊勢谷友介日前因涉毒被逮捕與起訴，不過該片未因此修減他在片中的戲份，即使如此，讓原應充滿笑聲的該片在首映會上氣氛尷尬，觀眾笑不太出來。

《とんかつDJアゲ太郎》官網

https://wwws.warnerbros.co.jp/agaru-movie-tdajp/

(中時 )