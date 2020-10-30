美國總統大選倒數不到一周時間，在保守派陣營猛打拜登兒子韓特「電郵門」案後，川普聲勢逐漸追上民主黨候選人拜登，到底誰會獲勝？引起全球關注。對此，國民黨智庫國家安全組召集人林郁方日前表示，「如果選情膠著，依四年前狀況，拜登就非常危險」。

據《中評社》報導，國民黨前立委、國政基金會國家安全組召集人林郁方，日前在國民黨智庫召開「美國總統大選結果及其影響」座談會中談到，目前美國大選兩位候選人川普和拜登的民調數據，只能用戰況膠著來形容，外界大多認為拜登會贏得選舉。

林郁方說，如果選情膠著，依四年前狀況，拜登就非常危險，尤其在第二場大選辯論中，拜登的能源政策得罪了德州和賓州，這衝擊蠻大，這兩州將有可能因此落入川普手上。

其實拜登在辯論會上提到，他主張石油業「轉型」（transition），此話一出立刻引發相關業者的緊張，川普則趁機抨擊他打算摧毀石油業，而在一些「油氣州」，共和黨籍州長也相繼跳出來指責拜登，還呼籲選民投票制裁，民主黨方面亦有競選連任的聯邦眾議員與拜登切割，令拜登陣營擔心賓州等關鍵州的選情會因此受傷。

(中時新聞網)