一位母親日前帶著2歲女兒從桃園搭自強號到豐原，買了2張座位票，一個放置眾多行李，一個則是她抱著女兒坐；沒想到一名70歲的老翁見狀後要求她讓出座位，甚至嗆「台灣年輕人都這樣，有錢就是老大」、一路碎念，讓她無奈表示，原本座位就是要給女兒坐，只是因為女兒睡著才抱起，認為老翁態度很差。

一名母親買兩張座位票，一個位置放行李，卻遭老翁狂酸要求讓座。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

該母親在爆料公社公開版發文表示，自從女兒5個月會坐後，她都會買一張全票和一張半票，而車廂內一位70多歲老翁上車後，原本有其他乘客要讓出座位，但老翁婉拒說「我當兵很厲害，站著沒關係。」

不過老翁看到該母親後態度大轉變，起初是叫她把女兒放下來，後來乾脆要她把東西拿起來，讓出放行裡位子，甚至在得知她買了兩張坐票後，嘲諷道「台灣年輕人都這樣，有錢就是老大。」她也回應說說想要有位子就買票。

一名母親買兩張座位票，一個位置放行李，卻遭老翁狂酸要求讓座。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

兩人的爭執吵到連車長也上前打圓場，車長向老翁表示兩個位子的確都是該母親的，老先生才嘴上說不跟她吵，卻一路碎念到新竹，還跟旁邊的阿姨抱怨，「一個人買兩張票，不給人坐？」

該母親事後說，「今天是我女兒上火車前睡著，我怕吵到人，不敢放旁邊，不然平時她都自己坐一個位子，不給抱的。老人家態度好一點，我願意位子讓你，我也曾經背著孩子，從桃園站到豐原，而不坐別人花錢買的位子，真的是我的觀點錯嗎？媽媽帶小屁孩出門，買兩張票被罵整路！」

許多網友也回應，「倚老賣老，我會說我沒義務讓你」、「花錢為什麼要讓位，樓主作法很棒」、「捨不得花錢就別嘴人家」。

(中時新聞網)