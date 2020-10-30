擁有2800年文字記載史的山東省聊城市高唐縣，雖是魯西小縣，卻秀若江南，這裡自古崇文尚藝，尤以書畫聞名於世，是國畫大師李苦禪的故鄉。人人愛書畫、戶戶習丹青，高唐素有“中國書畫藝術之鄉”的美譽。10月19日，參加“感受新山東·見證新願景——台港澳媒體山東行”聯合采風活動的魯台港澳記者一行來到李奇茂美術館及李苦禪美術館，一同品味筆墨丹青裡的藝術美。

據了解，李奇茂是台灣著名的水墨畫大師，李奇茂美術館被文化部批准為海峽兩岸文化交流基地。遠遠望去，美術館如揚帆的巨輪昂首立於高唐雙海湖畔，記者們紛紛被其獨特的造型吸引，濃郁的藝術氣息撲面而來。據館內工作人員介紹，美術館建築面積為4080平方米，該館為全民公益性藝術館，分繪畫廳、書法廳、文物廳、藝術活動廳、美學廳等。主展廳為兩層，按照時間順序展出李奇茂先生半個多世紀以來創作的部分書畫精品和他收藏的名家作品、珍貴文物、印章等。

圖片來源:魯網

記者注意到展廳前言裡有這樣一段話，“在大樸不雕、大匠不鑿之中，顯現出即興多變、妙入毫端、以書入畫、動感強烈的大家風範，李奇茂先生的作品對兩岸當代中國水墨畫具有典範和標尺的意義。”這段話充分展示了李奇茂的繪畫風格及成就。

館藏作品是美術館的靈魂和品位高低的見證。尤其是李奇茂的兩幅大作——《萬馬奔騰》、《侯門春秋》，令人印像深刻。走進館內，一幅幅精美的書畫使人目不暇接，人物、動物、花鳥、山水、書法應有盡有，引得記者們大呼過癮。

揮別李奇茂美術館，記者們在工作人員的引導下來到了李苦禪美術館。據介紹，李苦禪美術館於2005年由高唐縣政府投資2000多萬元修建，並於2006年9月15日對外開放。

李苦禪美術館建築造型極具漢唐風韻，屋頂為廡殿形式，外牆飾仿青磚面材。周邊湖水環抱，禪寺在前，廣場在後，兩側是書畫一條街、名家書畫會館和博物館，有著得天獨厚的地理位置。

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跟隨工作人員，記者們了解了李苦禪艱苦而又禪意十足的一生。和風十月，翰墨飄香，現正值高唐2020年書畫活動月系列活動。記者們有幸參觀了此次活動的“重頭戲”——“三人行”齊白石、李苦禪、許麟廬精品書畫展，從中領略了師徒三人不同的繪畫風格，欣賞了一場書畫藝術盛宴。除此，記者們還參觀了第十屆"民族百花獎"金銀銅獎作品展區，展區內的優秀書畫作品讓記者們大飽眼福。

身居畫鄉裡，樂在墨香中。在高唐，書畫是溝通的橋梁，其高雅的書畫藝術早已滲透到了尋常百姓家，滿足了高唐群眾的文化需求。通過此次參觀，魯台港澳記者們也深刻感受到了書畫的魅力、高唐的魅力。

(中時新聞網)