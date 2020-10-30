標普道瓊指數有限公司在8月下旬宣布，將石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）剔除道瓊工業平均指數，以雲端客戶關係管理服務商Salesforce取代其地位，隨著疫情打亂全球原油市場供需量能，加上握有大數據分析能力的企業在遠端需求暴增後迅速崛起，視頻會議軟體Zoom更搶盡好處，甚至一舉超越埃克森美孚市值。

據《Business Insider》報導，YCharts.com報價顯示，29日盤中，Zoom市值來到1,400億美元，一舉超越埃克森美孚的1,370億美元。不過，隨著科技股在尾盤暴跌，Zoom市值終場以些微差距輸給埃克森美孚。

新冠疫情促使居家辦公、遠端教學的視訊功能需求大增， Zoom趁勢而起，8月31日揭露2021財年第二季度財報，合併營收達6.635億美元、年增355%，歸屬母公司淨利潤為1.857億美元，同樣狂飆330%，以今年初至8月31日收盤來計算，Zoom股價飆漲超過370%，隨著美股步入9月後陷入震盪，近2個月來股價仍上漲超過50%，顯示該公司在後疫情時代的地位日趨重要，許多科技公司也相爭進入視訊會議軟體市場。

相較之下，疫情導致各國製造業產能急驟，零售業需求也隨著封鎖經濟遭到打擊，今年3月更在以沙烏地阿拉伯為首OPEC與同為大型產油國的俄羅斯大打石油價格戰，國際油價一路崩跌，更在今年4月期油首次出現負油價的歷史紀錄，這些石油公司被打趴在地，美國頁岩油公司一家家倒下。最新消息指出，埃克森美孚將裁員在美1900個職務，雪佛龍，將裁撤日前收購的諾伯爾能源當中4分之1員工數，藉此度過油市寒冬。

但據《路透》報導，摩根大通分析師Sterling Auty警告，Zoom第二季營運仰賴員工數低於10人的小型客戶，比重達36%，隨著疫情未來將獲得控制、居家辦公熱潮退燒，Zoom將面臨用戶下墜的問題。

(中時新聞網)