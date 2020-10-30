經歷大半年反送中運動及警察暴力事件，最近的美國蓋洛普公司有關全球治安指數調查中，香港由原來全球的第5名暴跌至第82名，與西非的布基納法索(Burkina Faso)相當。另一方面，自由空間日益收緊的中國大陸，其治安排名由之前的第10位，上升至去年的第3位。台灣在此次調查中則排名第17。

據《法國國際廣播》報導，美國民調機構蓋洛普(Gallup)去年訪問17.5萬名來自144個國家和地區的15歲以上居民，按受訪者對當地警察的信心、對自身安全的感受以及受訪前過去一年中的盜竊、人身傷害或搶劫案件宗數比率，以100分為滿分的綜合評分訂出排名，並於日前發布2019年的治安指數。

根據報告，治安最好的前3名均屬威權國家，依次是新加坡(97分)、土庫曼(97分)及中國(94分)。不過，中國大陸這個由2018年的第10名(88分)上升至去年的成果，並沒有包括新疆和西藏這兩個受到外界質疑人權問題的地區。至於前10名中的另外8位依序分別是冰島、科威特、挪威、奧地利、瑞士、烏茲別克以及阿聯酋。

香港自去年爆發反送中運動以來，警民嚴重對立，加上經濟嚴重下滑，整體治安狀況快速惡化。目前全球治安排名與西非的布吉納法索相仿。（圖／推特）

報導說，治安最差的5個國家，分別是南非、利比亞、委內瑞拉、加彭和阿富汗。其中阿富汗僅為43分，連續第2年排墊底。美國的得分為85分，排名第36位，與愛爾蘭、法國和瑞典持平，高於全球平均水平。

香港方面，蓋洛普於去年8至10月，即反送運動高峰期時，訪問了1004名港人，結果，得分只有76分，較2018年時的91分大減，以致排名亦由2018年的第5位，暴跌至82位，排名比社會運動頻繁的白羅斯更低。

蓋洛普本次還在調查中新增「獨行夜路仍覺安全」指數，前 4名分別是新加坡、土庫曼、挪威和阿聯酋，中國大陸則排名第5，得分比科威特、斯洛文尼亞、塔吉克、丹麥為高。至於名列倒數5名的，分別是利比利亞、南非、委內瑞拉、加蓬和阿富汗。

根據蓋洛普調查報告，台灣在這次調查中得分總數為90分，排名第17。

(中時新聞網)