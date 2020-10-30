10月31日是西洋萬聖節，台中市南區國光里長陳雅惠30日晚間舉辦「萬聖節搗蛋逗陣行」活動，踩街要糖果，歡度萬聖節，吸引約兩百位家長與小朋友盛裝打扮參加，留下難忘回憶。文化局專門委員鍾正光也帶孫女同歡。

國光里長陳雅惠除了配合節慶氣氛，打扮成可愛逗趣的「南瓜」造型外，應邀參加的市議員邱素貞也犧牲形象，裝扮成「金女巫」，民眾覺得很驚訝，現場尖叫聲不斷。

陳雅惠表示，報名參加「萬聖節搗蛋逗陣行」活動的小朋友非常踴躍，約兩百人，大小朋友自己動手發揮想像力與創意，不論裝扮成魔女宅急便、貴賓狗、白雪公主、冰雪奇緣艾莎、海盜、兔子、紫蝴蝶、雷神索爾、超人或鬼修女，配合俏皮表情，現場大小親子都玩得不亦樂乎，直呼「這麼好的活動應該多辦幾場！」

陳雅惠指出，「萬聖節搗蛋逗陣行」活動，30日晚間7點自正義街里辦公處前集合出發，許多家長攜帶小朋友參加，沿途經建成路、台中路、仁和路等主要街道都引起路人注目，氣氛熱絡。

陳雅惠說，為了給孩子更好的示範，在要糖的過程中，她還特地教育孩子，在收到糖果之後，要大聲跟店家道謝，讓整場活動寓教於樂，更具意義。

(中時 )