根據一份最新民調，針對8月及10月信任度所作民調，國民黨新北市長侯友宜遙遙領先其他政治人物時。媒體人吳子嘉直指，侯友宜已成為民進黨2024年的假想敵；2022年地方縣市選舉，會是攻殺侯友宜最好時機，侯百分之百會連任，綠營也一定會想辦法圍攻。

吳子嘉接受香港媒體《中評社》專訪時分析說，《美麗島電子報》10月民調顯示，侯友宜拿下78.3%的超高信任度、不信任度為11.9%，雖較8月時略有下降，但依舊穩居政壇之冠。即使泛綠選民，依舊有75.1%信任他，不信任的比例僅17.7%，是目前唯一打破藍綠藩籬的政治領袖。而賴清德的信任度為61.3%、不信任度為28.3%，信任度為綠營最高。鄭文燦信任度為52.9%、不信任度為24%，在綠營暫居第二。

吳子嘉認為，侯友宜現在信任度居冠，一定會變成大家的假想敵，民進黨一定會力攻侯，希望把侯民調壓下來。尤其是新潮流一定會把侯當成假想敵。而侯被群攻圍攻時，恐得不到國民黨奧援。

吳子嘉指出，他們攻擊侯友宜的模式，會先是在PTT發布訊息，之後在網路媒體群攻，這套攻擊模式很像新潮流的方式。侯友宜很可能被打垮，畢竟政治是高風險的事業，侯被群攻，國民黨卻不會救他，民進黨也看到這個現象。

(中時新聞網)