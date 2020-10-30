台電通宵電廠更新計畫環評卡關 農曆年後再審 21:202020/10/30 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署30日進行台電通宵電廠二期更新改建計畫環境影響說明書專案小組初審，台電提出在通宵電廠舊機組拆除之後，將新增4至8號機共5部機組，裝置容量330萬瓩，用於未來再生能源大量併網後能快速起停。不過環評委員認為，提交資料仍有缺失，要求明年1月底補正後擇期再審。 台電指出，為了因應未來大量再生能源併網後造成的不穩定，因此在通宵電廠拆除舊機組後增設5部新燃氣複循環機組，加上現有的大型燃氣機組，且燃氣具有快速起停的特性，因此能做到最佳調度，對於未來供電穩定有很大幫助。 (工商 ) #大量 #台電 #電廠 #通宵 #再審 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買早餐被無視怒留差評 2年後驚見店家「屁孩式回覆」讓他吐血 23:462020/10/29 生活 台中山城救援線拚2022年復工 東豐快進入二階環評初審 16:572020/10/29 寶島 11風場拚環評 搶2026區塊開發門票 21:492020/10/28 財經 挪用台電促協金 前高市民政局長處份緩起訴確定 17:462020/10/27 政治 企排16年 外籍女將挑戰台電霸業 04:102020/10/27 運動天地 中興電領衝 風電股逆勢高飛 04:102020/10/29 證券．權證 長期收益穩定民眾青睞 中租第17號電廠 月底開賣 04:102020/10/24 金融．稅務 中研院用地變更難救濟 大法官：可再審 04:102020/10/24 地方新聞 全台首座電廠碳捕捉 環評卡關 04:102020/10/23 金融．稅務 陳吉仲稱牛排館全關 鄭照新哀怨幹話撲克牌須更新 09:222020/10/29 政治 財經熱門新聞 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。