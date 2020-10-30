環保署30日進行台電通宵電廠二期更新改建計畫環境影響說明書專案小組初審，台電提出在通宵電廠舊機組拆除之後，將新增4至8號機共5部機組，裝置容量330萬瓩，用於未來再生能源大量併網後能快速起停。不過環評委員認為，提交資料仍有缺失，要求明年1月底補正後擇期再審。

台電指出，為了因應未來大量再生能源併網後造成的不穩定，因此在通宵電廠拆除舊機組後增設5部新燃氣複循環機組，加上現有的大型燃氣機組，且燃氣具有快速起停的特性，因此能做到最佳調度，對於未來供電穩定有很大幫助。

(工商 )