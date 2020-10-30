璞園建築在30日Molton台灣超級籃球挑戰賽，終場90比82逆轉擊敗九太科技，除了菜鳥射手盧峻翔貢獻27分，施晉堯也拿17分，更傳出全隊最多的6助攻，「最近因為我們傷兵太多了，所以我轉型1號，預計到P＋聯盟領航猿幫忙控球。」

從原本擅長的2、3號位置，轉型改到1號位置的控球角色，施晉堯認為，「多打一個位置或角色並非壞事，現在我的目標就是能打1、2號位置的雙能衛，反正到了P＋聯盟，我的任務只是把球傳給老外，然後老外累了，可以幫忙得分。」

只是一下子要轉型成功，施晉堯很清楚並不容易，可是面對璞園最近面臨傷兵危機，加上即將分為兩隊打SBL、P＋聯盟，就算他還不清楚自己會去哪邊打球，他只想做好準備迎接任何挑戰，「其實我從傷兵變多開始，就開始想轉控球了。」

「可是要當控球後衛並不容易，我當前還有不少東西要學，首先是運球必須更穩定，其次是傳球的球感要花功夫學習，」施晉堯說，「我想在P＋聯盟碰上的，很可能會有高大的老外後衛，屆時可能更具挑戰，但我相信我可以克服的。」

隨著預賽即將落幕，11月1日的最終決賽戲碼也提前出爐，下午兩點的第5、6名賽將由璞園出戰台銀，下午4點的季軍賽則由中華白遭遇裕隆，晚上6點的冠軍賽將是台啤出戰九太。

(中時 )