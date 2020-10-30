針對馬來西亞籍鍾姓女大生不幸遇害，警政署30日晚間表示深感遺憾與哀痛，並指已要求台南市警局積極偵辦，務使嫌犯受到最嚴厲的法律制裁，後續並將全力協助被害者家屬來台處理後事，同時要求各縣市警察局加強執行下列工作：

一、與轄區學校聯繫，加強校園周邊巡邏，必要時由學校申請進入校園加強巡邏，確保師生安全。

二、協助學校辦理校園安全環境檢測，針對缺點提出改善建議(如暗處加強燈光照明、治安死角增設監視器等)。

(中時 )