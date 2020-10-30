馬籍女大生命案 警政署：協助加強校園安全 21:272020/10/30 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署要求各縣市警察局加強執行協助校園安全工作。(林郁平攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對馬來西亞籍鍾姓女大生不幸遇害，警政署30日晚間表示深感遺憾與哀痛，並指已要求台南市警局積極偵辦，務使嫌犯受到最嚴厲的法律制裁，後續並將全力協助被害者家屬來台處理後事，同時要求各縣市警察局加強執行下列工作： 一、與轄區學校聯繫，加強校園周邊巡邏，必要時由學校申請進入校園加強巡邏，確保師生安全。 二、協助學校辦理校園安全環境檢測，針對缺點提出改善建議(如暗處加強燈光照明、治安死角增設監視器等)。 (中時 ) #馬來西亞 #女大生 #遇害 #警政署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬籍女大生來台遭殺害 母親崩潰爆哭「無法接受」 10:382020/10/30 社會 長榮大學馬籍生遭勒斃 上下學路段遭轟路燈不亮 11:102020/10/30 社會 馬籍女大生遭勒斃 嫌犯前1天也曾開車徘徊覓落單女 11:512020/10/30 社會 馬國女學生遭勒斃 陳宗彥：外交泡泡協助家屬來台 17:002020/10/30 生活 變態狂變殺人魔！擄殺長榮女大生兇嫌 曾6度盜「女內褲」 11:432020/10/30 社會 禍害青少年 藍綠要求制定笑氣管制自治條例 19:222020/10/30 社會 更新／心急 轉機難 馬籍女大生父母今天恐難抵台 14:172020/10/30 社會 歡慶華梵30周年校慶 校園展出石雕藝術家黎志文作品 19:392020/10/30 寶島 新聞早班車》中天換照 國安局長稱未涉國安 06:572020/10/30 政治 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 19:432020/10/30 社會 社會熱門新聞 太陽會小弟盜刷大嫂信用卡 四肢全斷活活打死 - 社會 隨機擄殺長榮女大生 兇嫌臉書曝光 高市議員貼生日祝福？ - 社會 長榮女大生父母將來台 父親身分曝：馬來西亞社會地位高 - 社會 正妹機捷上睡著 半顆雪乳掉出來 意外露春光 - 社會 殺害女大生伴屍遊車河19小時才棄屍 法醫高大成表示：我不信 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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