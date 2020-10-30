交通部提出微旅行2.0方案，在與既有國內航線市場區隔下，放寬航班可在不同機場起降，其中起降一端為桃園國際機場，另一端可於臺灣本島提供國際包機或航班的機場起降，但因飛行時間限制要3小時以上，機票要在5,500元以上，航空公司坦承需要經過特別包裝才能吸引旅客。

稍早有些航空公司以桃園為基地安排的偽旅行、微旅行或類出國航班，銷售並不理想，甚至有取消情形，不過交通部官員指出，那些航班都是同一航點起降，現在準備開放不同航點起降，可以安排不同城市或離島旅行，增加了行程豐富性，就看業者與旅行業如何發揮創意。

華航表示會持續探索市場需求，結合在地特色規劃相關產品，以掌握商機。台灣虎航則表示會將這樣的行程交給旅行社去規劃，原則上由旅行社來承包。

星宇航空因為偽出國航班都賣得很好，公司表示認同交通部推出的微旅行2.0方案，會等方案正式通過後，依照辦法內容與國內相關機場聯絡，包裝有吸引力的行程。

(工商 )