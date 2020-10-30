長榮大學大馬籍女大生遭隨機擄殺案，震撼全台，鍾姓女大生遇害的「全黑」台鐵便道也引發討論，不少學生指出路燈根本沒亮過，只要一到晚上7點就全黑，遲遲未改進。未料今天有學生經過此地，發現燈終於全亮了，拍下照片上傳至網路，大嘆3年來第一次看到。

有學生發現命案發生隔天晚上，路燈終於全開了，直呼3年來首見，也大嘆「會不會太晚了」 (圖／Dcard)

長榮大學女學生今晚(30日)晚間近7點在《Dcard》上傳了這條台鐵便道照片，表示第一次看到兩側燈全開。她指出，每次路過都是黑壓壓一片，最近入冬，天黑得更快，6點就幾乎全黑，有次剛開學放學後，發現學校旁邊整條都黑的，趕快回家後就再也不敢出門。她也希望以後晚上再也不會暗掉。

其他學生也紛紛留言：「我們看看可以持續多久」、「現在才開燈是不是太晚了」、「就看一個月後還會不會亮」、「三年多了...好久沒看到路燈全亮了呢」、「X，真的第一次看到全開」、「如果是暫時性的應付，那乾脆不要期待」，質疑公家單位出事才願意處理。

鍾姓女大生遭28歲梁育誌擄走殺害，棄屍於高雄阿蓮大崗山，其案發地點台鐵便道也成為討論話題，有長榮大學學生表示，這條路的路燈從來沒亮過，多次反應卻獲得「里長要省錢」的答案，對此里長反駁並非為省錢不開燈，報修次數已經數不清，但一直有人惡意搞破壞、剪電纜，自己也很無奈，里長也強調該條路歸台南市府管。

28歲兇手梁育誌 (圖／翻攝自臉書)

(中時新聞網)