日本外相茂木敏充30日宣布，因中國大陸等9個國家和地區的新冠疫情趨穩，將下調其危險級別。下調危險級別的國家／地區包括大陸、南韓、台灣、越南、新加坡、泰國、汶萊、澳洲、紐西蘭，從原本均為3級的「建議暫勿前往」等級，自30日起下調為2級的「非必要非緊急請勿前往」。另一方面，緬甸和約旦被上調至3級，因此被納入3級提醒的國家和地區增至152個。

同時茂木也解除對全球統一發布的「危險提醒」，傳染病危險提醒旨在提醒日本國民，前往、逗留相關國家及地區時，必須注意當地的傳染病流行狀況，以免到時該國實施出境限制而無法回國。

至於危險級別，今年1月疫情開始爆發時，日本政府對中國湖北省的危險級別上調至第3級後，納入3級的範圍不斷擴大，但最高的第4級「建議撤離」從未登場。

茂木就下調危險級別的9個國家和地區提出解釋，稱這些地區的疫情趨於平穩。他還表示，首相菅義偉本月訪問越南時與越南總理阮春福在高峰會上達成協議，將自11月1日起重啟兩國間的短期商務旅行。

(中時 )