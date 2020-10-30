(22：40更新)美國大選倒數，蘋果、亞馬遜以及臉書在周四(29日)盤後公布新一季財報，雖均優於市場預期，但蘋果的iPhone營收呈年減逾20%，加上大中華區的營收下滑，主要是iPhone 12系列較往年晚1個月推出，銷售利潤移至下一季度，盤後股價重挫，拖累整個科技股、甚至是美股表現。道瓊指數周五(30)開盤下跌86.84點、以26,572.27點開出，蘋果重挫3.21%，Google母公司Alphabet股價逆勢勁揚逾7%。

截至台北時間9點35分，道瓊指數下跌76.09點或0.29%、暫報26,583.02點；標普500指數下跌14.01點或0.42%、暫報3,296.10點，失守3,300點關卡；那斯達克指數下跌86.37點或0.77%、暫報11,099.22 點；費城半導體指數下跌18.61點或0.81%、暫報2265.04點。科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書全面走跌， Alphabet股價逆勢勁揚逾7%，微軟、Netflix等科技股也下挫，電動車大廠特斯拉股價也走跌1.23%、逼近400美元關卡。

截至台北時間10點40分，道瓊指數跌勢擴大至429.83點或1.61%、暫報26,229.28點，標普500指數狂洩1.84%，那斯達克指數也大跌近300點，蘋果股價更是崩跌逾5%，Alphabet股價漲勢收斂，上漲逾4%。

Alphabet受惠於線上廣告支出回升，新一季財報繳交出亮眼成積，該公司執行長 Sundar Pichai 透露，從第四季起，該公司將公布雲端業務營業利益，並預期第四季營運將繼續上揚，讓該公司股價成為4大科技巨頭都繳交出佳績後，唯一股價上揚的公司。

美國新增新冠確診數單日逾9萬例、創新高紀錄，尤其以美國大選搖擺州更為嚴重，讓本陷膠著的美國大選再添變數。隨著新一輪經濟刺激法案無望在選前過關，美股本周走勢疲軟，以科技股為首下挫，美股也面臨4個半月來最大跌勢。

(中時新聞網)