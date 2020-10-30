搭乘大眾交通工具，經常可以捕捉到正妹的身影，也因為這樣，成為許多人搭稱大眾交通工具時的小確幸，一名網友搭乘機場捷運時，發現隔壁排的位置，坐了一名睡著的正妹，想不到正妹穿的衣服，意外露出胸前春光，讓網友直呼「知道為什麼我愛搭大眾運輸工具了吧」？

這名網友搭乘機場捷運，只見隔壁排一名身穿黑色上衣的長髮正妹，不小心睡著了，正妹上半身穿著合身黑色U領衣服，由於領口相當寬闊，因此正妹睡著時，一不注意坐姿，半顆雪乳就快掉出來，看的網有血脈噴張。

睡著的正妹成為網友女神(圖片截自臉書)

且正妹纖細手臂，也因為睡著不小心「擠到胸部」，讓胸前春光更加「偉大」，正妹不僅身材好，就連睡著的臉蛋也相當漂亮，照片曝光後也掀起網友熱議，留言敲碗想知道本人到底是誰，「也太美了吧，身材也很好」、「五官很深邃」、「自然美女神」。

先前才有網友分析，搭乘台北市捷運，哪條線最容易遇到正妹，結論是如果想要欣賞正妹，「一定要選文湖線、和淡水信義線」，網友表示文湖線通勤時間會經過大安、忠孝復興到南京復興，這3站聚集辦公大樓，沿途會有許多OL；至於淡水信義線，則是有大量學生妹出沒，想看正妹選這兩條準沒錯。

(中時新聞網)