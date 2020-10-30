富士達保經30日於高屏地區成立新據點「高屏六區部」，由職場負責人業務總監劉茂宇帶領優秀團隊在大南部地區插旗，希望帶給高屏民眾最優質的保險規劃服務。

開幕茶會上，產、壽險公司代表皆出席祝賀，包含新光人壽、中國人壽、友邦人壽、遠雄人壽、元大人壽、富邦人壽、宏泰人壽、全球人壽、安達人壽、安聯人壽、台灣產物、第一產物、安達產物、兆豐產險等共計14家，當地知名企業漢來飯店與漢神巨蛋百貨公司也出席共襄盛舉。

高屏六區部新穎寬敞的辦公空間，提供業務同仁良好舒適的環境，未來也將規劃於台南及高雄等地設立富士達大學教育訓練中心。

近幾年來，富士達保經大舉進軍南部，拓展南部地區的事業版圖，並陸續於嘉南及高屏等地成立共六處服務據點。籌備期間不斷招募和培訓優秀人才，除了提供完善行政支援與教育訓練，協助建立保險事業，更祭出高額津貼與業績獎金，要幫助努力奮鬥的傑出青年擺脫低薪噩夢。富士達保經期盼盡一份力改善就業環境，吸引廣大「北漂族」返鄉打拼事業，善盡企業社會責任。

富士達保經董事長廖學茂表示，富士達目前全台共有33個據點，名列前十大保經公司。但富士達不會因此停滯，會不斷成長、突破框架再創佳績。南部地區將是下一個重點經營目標，力拼兩年內大南部職場組織人力及業績100％成長。

高屏六區部職場負責人業務總監劉茂宇表示，從開始籌備至今，能夠順利成立一個區部，非常感謝高屏六區部的所有夥伴的支持，更感謝公司提供的充沛資源與協助。相信只要有企圖心與熱忱，富士達一定能幫助找到對的方向，邀請各路好手一起回到家鄉，提供在地親友們最溫暖和專業的保險服務。

富士達保經無懼疫情影響，今年仍積極擴展據點搶攻市場。年初於桃園斥資八千多萬元打造首座「育成暨教育中心」，傾力投入人才培育及職場育成計畫。

另外，更持續投入經費與人力精進數位金融服務，未來將協助更方便、有效率完成課程訓練，提高整體專業素養。面對未來保險市場的劇烈變化，富士達保經不斷優化與進步，希望帶給客戶更加完美的服務，並成為所有同仁最有利的靠山。

(工商 )