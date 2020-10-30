寶成（9904）集團今（30）日分別代旗下子公司-寶建企業、裕典科技公告指出，因財務規劃之考量，兩家子公司決議分別出售三芳化工股權，均不超過19,490張；寶成代子公司元盛材料科技公告決議取得三芳化工股權，計不超過38,980張。

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