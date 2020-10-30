寶成子公司取得三芳化工股權 21:502020/10/30 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寶成（9904）集團今（30）日分別代旗下子公司-寶建企業、裕典科技公告指出，因財務規劃之考量，兩家子公司決議分別出售三芳化工股權，均不超過19,490張；寶成代子公司元盛材料科技公告決議取得三芳化工股權，計不超過38,980張。 (工商 ) #三芳 #寶成 #股權 #子公司 #決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中油公司回饋社會 通霄五北社區喜迎新巡邏車 13:582020/10/30 寶島 翁健 出任元大銀董座 04:102020/10/30 財經要聞 拒絕炒房 寶輝Village推限購 04:102020/10/30 產業．科技 故宮南院新館 拚2026試營運 04:102020/10/30 藝文副刊 雙胞再迸三胞 勇媽5年生7男 04:102020/10/30 社會新聞 《國際產業》樂金化學通過分拆提案 EV電池事業12月成立新公司 10:342020/10/30 財經 市道難 再一公司棄守新台幣宣告利率2％大關 18:532020/10/30 財經 台達化、華夏 Q4報價續揚 04:102020/10/30 證券．權證 防疫＋食安 今年台中休閒美食展不一樣 17:382020/10/30 寶島 西寶一號橋完工 部落通樂 04:102020/10/30 地方新聞 財經熱門新聞 大選剩3天要逃命？專家爆美股最恐怖殺盤 - 財經 散戶驚嚇！台積電又殺了 大咖狠倒貨原因曝光 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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