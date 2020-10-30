共機近來頻繁擾台，兩岸關係緊繃，被問到兩岸會開戰嗎？擔任過陸戰隊司令的退役上將季麟連表示，他對目前兩岸軍事的形勢，沒有那麼悲觀，因為兩棲作戰的所需要的戰備集運階段，在對岸還看不到。

大陸真會攻台？季麟連接受《觀點》主持人唐湘龍專訪時指出，前總統陳水扁稱境外決戰，是對的，台灣可不能淪為戰場。70年來，大陸仍不放棄武力犯台，但是它沒有過來，是因為這是

跨海的兩棲作戰，兩棲作戰的挑戰性、協調性、敏感性、以及困難性，太多了；尤其天候跟水文的問題，所以共軍後勤保障的問題，沒有解決，因為它的補給線在海上。

季麟連點出，兩棲作戰有戰備集運的階段，比如部隊的集結，他對目前兩岸軍事的形勢，之所以沒有那麼悲觀，是因為這些行為都還沒有看到，加上現在的天候，所以台灣真的要自立自強。

共軍海軍陸戰隊目前的戰力如何？季麟連表示，大陸的海軍陸戰隊是很好的，是所謂的「首戰用我，用我必勝」，這是尖刀部隊，這些部隊若上不去，以後就沒戲了。目前南海、釣魚台問題都是它主要的任務。

(中時新聞網)