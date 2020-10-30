粉絲透露郭碧婷仍在月子中心休養​​​​。（圖／取自新浪娛樂）

「龍五」向華強和「向太」陳嵐的大兒子向佐去年和台灣女星郭碧婷結婚，本月初郭碧婷在台灣誕下豪門千金，向華強和陳嵐更是早早就到台灣接受14天隔離，親自迎接孫女誕生。最近網傳向佐夫妻的女兒長相曝光，「眼睛像爸爸，鼻子像媽媽」，網友則虧希望小公主能多像郭碧婷顏值高一些。

向佐和郭碧婷兩年前帶父母上實境秀擦出愛的火花，也有傳言指兩人在節目開拍前就已低調交往，穩定後便順勢在節目中公開，去年向佐求婚成功，一家人還帶了向太的乾兒子蕭敬騰到義大利舉行婚禮，並請老蕭當婚禮歌手，但因疫情緣故，向佐鬆口一度登記結婚卡關。

今年6月，郭碧婷被媒體拍到挺著孕肚在台灣趴趴走，當時身邊不見向佐，他後來喊冤表示，到台灣並不是如網友所想這麼簡單，隔離14天後就可以見到家人，「那個簽證是很難搞的，或者我在台灣的家人死掉了，那我才可以去，生孩子不算。」

幸好，向佐最後排除萬難辦理到簽證，郭碧婷的爸9月初也暗示「半子」向佐已經抵台陪女兒生產，先前生女消息傳出，向佐頗為無奈，還在微博隔空嗆：「某台媒，請放過我們！！！事不過三」。最近「向佐資訊台」的粉絲群聊天截圖流出，透露郭碧婷現在還在坐月子中心，「他（指向佐）說他現在非常幸福」，「眼睛像佐哥，鼻子像郭姐」，是個好看的寶寶，網友打趣說：「整體像郭碧婷就好」、「女兒隨爸。熱評的大家也真是操碎了心」、「一看有像向佐的部分就覺得嗯…… 還好不是全部像向佐」。

(中時新聞網)