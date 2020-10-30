八方瑞穗地熱電力公司在瑞穗鄉瑞祥村溫泉段，向國有財產局承租1.97公頃土地籌設地熱發電廠。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉、萬榮鄉因地質特殊，湧出自然溫泉，現共有3財團聲請當地鑽探地熱，試圖解析地熱發電可能；其中「八方瑞穗」今舉辦說明會，希望透過溝通，針對開發地熱能源籌設規劃進行討論，更強調開發技術比照德國鑽井科技，降低噪音、污水不排放，確保原住民區域生活權益，不過居民仍無法釋懷，不僅擔心環境污染，更憂慮溫泉水資源枯竭。

瑞穗紅葉溫泉區附近地熱資源豐富，目前萬榮鄉紅葉段、瑞穗鄉溫泉段及馬立雲段共3業者籌設地熱電廠，稍早瑞典商倍速羅德在花蓮萬榮鄉紅葉村鑽探地熱，因24小時的低頻噪音與震動，嚴重影響居民生活，更因未徵得部落同意引發反彈，居民群起抗議並到議會陳情。

一波未平，瑞穗鄉溫泉段的「八方瑞穗」向國有財產局承租1.97公頃土地籌設地熱發電廠，今天在開發案位址旁的紅葉溪防汛道路舉辦說明會，主持說明會的八方瑞穗執行長張明富說，電廠裝置容量10MW，預估籌設期程1到2年，經審查核定後才會正式開發，包括鑽井及廠房需時3年，也由於開發期程長，業者坦言仍有風險，也是未知數。

不過，依照計畫，電廠採「ORC雙循環型式」地熱發電，不排廢水及有害氣體、無異味、不燃燒，從地底約2、3000公尺深度抽上來的高熱水汽，經過熱交換發電後，約95％都可回灌地底，希望從瑞祥起頭，更希望成為東部綠能發電的模範。

該集團目前也同步在台東嘉蘭、知本、金崙籌設地熱發電廠。

雖業者說明無污染，民眾仍憂心鑽井會有噪音污染、可能引發地震，瑞祥村隔壁的萬榮鄉紅葉村由於有瑞典商「倍速羅得」地熱開發案，目前正在鑽探，反地熱自救會群眾也到現場舉牌「反對地熱保護家園」。

鄉民代表林玉芬說，查資料發現地底抽上來的高溫氣體可能含有毒「硫化氫」氣體，萬一影響農業發展怎辦？她也要求業者不應只通知瑞祥村民，應聯絡附近紅葉部落、溫泉部落等關係部落，依原基法21條召開取得部落諮商同意會議。溫泉業者簡德淵更質疑，電廠要抽水也得向水利署取得水權，每天到底抽了多少公噸？萬一地熱發電取水導致溫泉枯竭「豈不是大家一起死」？希望業者釋疑。

(中時 )